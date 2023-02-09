Львовским наци «больно смотреть», как «рука Кремля» добралась до украинских блогеров

Тарас СТрельцов.  
09.02.2023 11:56
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия, Украина


На Украине начинают набирать популярность публичные личности, резко критикующие проводимую киевским истеблишментом тотальную мобилизацию.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявила сочувствующая националистам львовский историк Александра Киричук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине начинают набирать популярность публичные личности, резко критикующие проводимую киевским истеблишментом тотальную мобилизацию....

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«Хочу рассказать о проблеме ИПСО. Нам сейчас очень нужна мобилизация, расширение военного потенциала. Но я обратила внимание, что в «Фейсбуке» и телеграм-каналах появились блогеры, которые начали рассказывать, что это [мобилизация] незаконно, что неправильная демократия, что вручают повестки, «Я не хочу идти на фронт, почему меня насильно должны заставлять?»

Мне кажется, что мы должны больше поднимать патриотические темы, чтобы как в начале мы понимали – всё, мы должны победить», – сказала Киричук.

Она обвинила российские спецслужбы в том, что украинцы не горят желанием отправляться на фронт.

«А сейчас этими блогерами формируется такое общественное мнение. Это российское агенты влияния, это форма ИПСО. И когда я смотрю, сколько там ставят лайков, это очень больно. С этим надо бороться», – подытожила она.

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