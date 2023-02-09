Львовским наци «больно смотреть», как «рука Кремля» добралась до украинских блогеров

На Украине начинают набирать популярность публичные личности, резко критикующие проводимую киевским истеблишментом тотальную мобилизацию.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявила сочувствующая националистам львовский историк Александра Киричук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу рассказать о проблеме ИПСО. Нам сейчас очень нужна мобилизация, расширение военного потенциала. Но я обратила внимание, что в «Фейсбуке» и телеграм-каналах появились блогеры, которые начали рассказывать, что это [мобилизация] незаконно, что неправильная демократия, что вручают повестки, «Я не хочу идти на фронт, почему меня насильно должны заставлять?»

Мне кажется, что мы должны больше поднимать патриотические темы, чтобы как в начале мы понимали – всё, мы должны победить», – сказала Киричук.