Львовское ТВ: Даже без Крыма и Донбасса 60% Украины – это Антимайдан

29.02.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Даже после потери Крыма и Донбасса около 60% населения Украины по взглядам можно охарактеризовать как условный «Антимайдан», ведь именно с надеждами на смену курса минувшей весной люди голосовали за Владимира Зеленского.

Более того, даже с учетом того, что Зеленский, опасаясь украинских националистов, не спешит осуществлять кардинальные перемены, и сегодня его рейтинг в совокупности с показателями лидера «Оппоплатформы» Юрия Бойко свидетельствует о том, что перевес на стороне противников Майдана.

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Такое признание в эфире телеканала «НТА» сделал скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы завтра состоялись выборы, тройка лидеров рейтингов: Зеленский 44%, Бойко 13%, Порошенко немного меньше. Я не понял этого оптимизма, мол, это прекрасно – представьте, с 73 процентов он обвалился, то есть, минус 30 процентов, это крах и так далее…

Забудьте цифру 73 процента – это не цифра Зеленского и никогда не была, потому что в этих 73-х есть всё: все голоса Медведчука, все голоса Шария, Юли, Гриценко, там все голоса против Порошенко, там нет 73-х за Зеленского. Надо не с этой цифрой сравнивать, а с цифрой первого тура, и тут у меня для вас очень нехорошая информация. Если сравнивать цифры первого тура, то есть целевого голосования за Зеленского, то год назад это 30 процентов в первом туре. Через год в первом туре – 44», – заявил журналист.

«Более того, присмотритесь к своей стране: 44 конкретно за Зеленского при разнообразии всех, это его электорат, плюс 13 или 14 – Бойко добавляйте. У нас страна, в которой 60 процентов населения – антимайдан. Поэтому я всегда, обращаясь к патриотической части населения, всегда говорю: господа, мы в меньшинстве…

И у нас фактически страна антимайдана, и президент является президентом антимайдана, и если меня спросить, что дальше, потому что нам пообещали, что он (Зеленский – ред.) идёт только на первый срок… Условно говоря, если эти 44 процента дальше не идут в политику, то кто остаётся? А я отвечаю: следующий президент – это Бойко», – поделился опасениями Дроздов.