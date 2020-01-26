Львовское ТВ: Если не загнобим русских – окажется «в ширинке Путина»

26.01.2020, Львов, Тарас Стрельцов

На Украине после победы Евромайдана не может быть никаких дискуссий о «нейтралитете» и отказе от евроинтеграции в пользу некоего «третьего пути», поскольку все альтернативные сценарии для Киева означают только возвращение в орбиту России.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я напомню, что это был Евромайдан, мы забыли эту приставку «евро». Мы говорим, что это была «революция достоинства», но она начиналась, собственно, с Евромайдана. Это был Майдан за европейскую интеграцию Украины, не за нейтралитет, не за какой-то третий путь, потому что все третьи пути ведут в одно место, и это одно место – ширинка Путина», – заявил Дроздов.

По его мнению, украинский патриот должен «наконец, начать качать права».

«Он должен поставить, я не говорю – раком, извините за грубость, поставить на место неадекватного человека, который вообще не понимает, в какой стране живёт, в какое историческое время. Просто поставить на место своим гражданским способом. И такой способ – просто задать повестку дня, где не будут подвешены ни одни из таких атрибутивных для Украины вещей, как украинский язык, память, идентичность и так далее», – подчеркнул пропагандист.

Дроздов считает, что русский восток Украины должен быть окончательно ассимилирован по опыту Прибалтики. Попытки политиков в Киеве обещать русскоязычным соблюдение прав в предыдущие годы были ошибкой, заявил галичанин.

«Я очень жалею, аж раздирает от невозможности это изменить, по поводу того, что мы не поставили тех требований гражданам – то же самое, что сейчас происходит в ОРДЛО, так как это сделали наши соседи. Экзамен на знание языка: не знаешь языка – до свидания из страны Балтии, не знаешь основы истории, культуры – не можешь быть гражданином. Никто не раздаёт паспорта просто так. Надо быть полным идиотом, чтобы дать паспорта людям, которые твою собственную страну видели на момент провозглашения независимости просто в гробу в белых тапках и оставались коммунистами, оставались красными до 2013 года включительно», – отметил львовянин.

«Потому эти расхождения надо преодолевать не через разговоры – это время уже прошло. Я не верю в объединение, я верю в присоединение. Мы должны к сознательному хребту присоединить бессознательное мясо. К сознательному проекту современной европейской Украины мы должны присоединить всё это тупорылое население из страны «А мне всё равно». Не спрашивать, присоединение – это когда ты никого не спрашиваешь, ты просто устанавливаешь правила игры и говоришь: вы в этой стране можете реализоваться лишь тогда, когда признаёте высшесть всего украинского», – добавил Дроздов.