Львовское ТВ готовится объявить Зеленского нелегитимным

11.01.2020, Киев, Максим Карпенко

На фоне скандалов с враньем о новогоднем отдыхе в Омане президент Украины Владимир Зеленский теряет рейтинг и перестает быть легитимным. Об этом в эфире телеканала НТА заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам пропагандиста, «мыльный пузырь» рейтинга Владимира Зеленского лопается на глазах.

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«То, что я вижу после Омана – это будет интересная история делегитимизации. Они любят сериалы, эти сценаристы, – ну, это неадекватные люди, которые только и вырисовывают сценарии, вырисовывают какие-то картинки, они до сих пор не могут отличить реальную жизнь от какой-то воображаемой. Начинается многосерийный процесс делегитимизации президента.

Такого стремительного падения, как он, я при своей памяти не помню. Господа, он падает. Этот обманчивый президент как мыльный пузырь лопается прямо на наших глазах», – заявил Дроздов.