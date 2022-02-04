Львовское ТВ: На Украине сцепились в смертельной схватке демократический и тоталитарный миры

В противостоянии между Россией и Украиной выживет только одно государство.

Об этом говорили участники программы на телеканале «NTA», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наконец Европа осознала тот факт, что Россия воюет не с Украиной, и конечная цель РФ не только Украина. Это война фактически между демократическим и тоталитарным миром. И Украина в этой войне выступает своеобразным щитом», – заявила депутат Верховной рады Людмила Буймистер.

«От того, как будут развиваться события на Украине, в дальнейшем, какие решения будут приниматься, будут зависеть демократии в Европе», – утверждала Буймистер.