Львовское ТВ: На Украине сцепились в смертельной схватке демократический и тоталитарный миры
В противостоянии между Россией и Украиной выживет только одно государство.
Об этом говорили участники программы на телеканале «NTA», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наконец Европа осознала тот факт, что Россия воюет не с Украиной, и конечная цель РФ не только Украина. Это война фактически между демократическим и тоталитарным миром. И Украина в этой войне выступает своеобразным щитом», – заявила депутат Верховной рады Людмила Буймистер.
«От того, как будут развиваться события на Украине, в дальнейшем, какие решения будут приниматься, будут зависеть демократии в Европе», – утверждала Буймистер.
В свою очередь бывший посол Украины в США Валерий Чалый возразил, что данный конфликт – это решающий бой России с Украиной.
«Наше противостояние с Россией – это противостояние стран, оно продолжалось исторически, и будет ещё продолжаться, и не закончится в это году, какие бы события ни происходили. Тут выживет только один. Я имею в виду, выживет как независимое, суверенное успешное государство. Или выживет Украина, или авторитарная Россия», – страдал Чалый.
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