11.04.2020, Львов, Тарас Стрельцов
 
Галичина, Украина
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Львовское ТВ объявило схроны УПА спасением Украины




Украина держится до тех пор, пока галичанские схроны УПА продолжают вбрасывать в атмосферу украинскую идею.

Об этом в эфире заявил скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западноукраинская идентичность, а я всегда стою на позиции, что это тоже идентичность, которая сформирована в силу исторических и так далее, она сейчас становится фактически краеугольным камнем украинской идентичности. Условно говоря, если в нашей стране от Сяна до Дона не было бы Сяна, то вся страна стала бы социальным дном или Доном, что, в принципе, то же самое.

Лишь наличие того западноукраинского импульса, западноукраинской интенции, западноукраинской заразности, западноукраинской мысли – гавкающей, колючей, вечно недовольной, но очень жертвенной и, возможно, даже кое-где смешной, какой-то такой мессианско-пафосной – всё это делает актуальный украинское дело вообще.

И тогда, когда все руки опускают в этой стране, и я это вижу, слава Богу, у нас есть тот несчастный карантинный галичанский край, который всегда будет отсюда выкидывать, с тех схронов УПА, с тех заваленных землёй землянок, в XXI веке будет равно выкидывать украинскую идею», – заявил Дроздов.

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