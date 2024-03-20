Львовское ТВ: Расстреливать мирных бесполезно. Нужно брать Белгород

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Одними зверскими обстрелами Белгорода Украина ничего русским не докажет, воздействие будет иметь только захват города и установка там «прапора». Однако до этого штурмующим границы РФ неовласовцам ещё «как до неба раком».

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-командир роты сформированного из майданщиков карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Он обратил внимание на опрос канала «Готовы ли украинцы обменять Белгород на Крым? На какие города вы бы обменяли Курск или Белгород».

«При всём уважении, честно говоря, смешно. Чтобы Белгород обменять на Луганск или Крым, для начала его надо взять. А пока на это абсолютно не похоже. ВСУ категорически запрещено переходить российскую границу. Этот запрет – консолидированная позиция наших западных союзников, не какой-то одной страны. С военной точки зрения этот запрет абсолютно абсурдный. Для того, чтобы можно было провозгласить какое-то условно непутинское правительство России, нужно захватить хотя бы какой-нибудь райцентр, хотя бы тот несчастный Грайворон, а в идеале хотя бы один областной центр, например Белгород. Но для этого пока, извините, как до неба раком, исключительно из-за этого ограничения, что там могут действовать исключительно добровольческие подразделения из российских граждан, а их, к сожалению, не хватает», – сказал Дикий.

Ведущая допустила, что, может, проще тогда не штурмовать границу, а продолжать обстрелы Белгорода.

«Вы говорите брать Белгород – может, не нужно его брать? Может достаточно тех ужасных обстрелов, которые там происходят? Не является ли это сигналом российской власти остановиться, обдумать?» – спросила галичанка.

«Вы о чём сейчас? Вот захват территорий – это весит, флаг в областном центре – это весит. Вот это те символические вещи, которые действительно подрывают фундамент режима. Тут нужно понимать психологию русских. Они своим диктаторам и тиранам прощают любые зверства, но они им не прощают слабости», – ответил нацист.

«Но должна же быть какая-то грань, они же не являются какими-то максимально зазомбированными существами?» – спросила львовская пропагандистка.

«Являются. Это ментальность у них такая всю историю», – подчеркнул Дикий.