Львовское ТВ: Россия потерпела беспощадное поражение, у Путина остаётся только ядерный удар

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Новости Украины

Коллективный Запад не даёт Киеву сразу много оружия, потому что заинтересован не в быстрой победе, а в постепенном уничтожении военного потенциала РФ за счёт Украины.

Об этом в эфире телеканала «NTA»заявил экс-боевик «АТО», а ныне командир разведвзвода морской пехоты ВСУ, львовский писатель Владислав Якушев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему не дают сразу много оружия? Несмотря на то, что Россия потерпела сейчас беспощадное поражение на Украине, у неё всё ещё есть огромны военный потенциал. Теперь представим: нам дали оружие сразу, и мы нанесли резкий сокрушительный разгром России немедленно. Что может в таком случае сделать Путин? Ему нужно или признать своё поражение, или нанести тактические ядерные удары по Украине. Представляем: он наносит тактические ядерные удары, и у него есть потенциал, после тактического ядерного удара надо всё равно чем-то зайти и захватить территорию. Теперь, каждый день Путин и российская армия теряет этот потенциал на Украине. Возможно, Запад ждёт, когда этот потенциал будет потерян настолько, что пропадёт смысл тех самых тактических ядерных ударов, потому что нечем будет заходить? Проблема Запада только в том, что они до сих пор думают, что Путин может думать логично. В чём я очень сильно сомневаюсь, он может ударить просто в отместку», – рассказал Якушев.