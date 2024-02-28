Львовское ТВ: Ситуация на границе ухудшится, против Украины ополчится весь польский бизнес

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Полякам наплевать на интересы украинцев, они увидели, что блокировка украино-польской границы – самый эффективный способ давления на правительство, а значит, в скором времени к фермерам и перевозчикам присоединятся и представители других сфер польского бизнеса.

Об этом говорили участники эфира на львовском телеканале NTA, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главный вопрос – как реагируют власти Польши на то, что творится на их территориях. Потому что де-факто большинство требований – они не к Украине. Они, может, против Украины, но не к правительству Украины, не к Верховной раде. Да, у них есть опасения относительно конкуренции с украинскими аграриями, но основные требования у них к своей власти. А почему на границе? Потому что им кажется, и это показывают уже реалии, что это очень эффективный способ давления на свою власть», – сокрушается вице-президент ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин.

Его поддержал украинский юрист Андрей Смолий, обслуживающий интересы националистов.

«Польское правительство – тоже заложник этой ситуации, потому что польская власть думает об избирателях, а польский фермер и украинский фермер – это немного разные категории. В Польше людей, которые занимаются сельским хозяйством аж полтора миллиона, это по сути целая каста людей. Семьи этих людей – это их избиратели, а это уже не просто полтора миллиона, это миллионы людей. Если они пошлют подальше этого избирателя и скажут, мы, условно говоря, будем блокировать вашу деятельность, или разгонять насильно, или арестовывать кого-то, то – это их избиратели, которые им этого никогда не простят», – сказал юрист.

Он предупредил, что блокировки не только продолжатся, но и обрастут новыми участниками из числа представителей других категорий польского бизнеса.

«И мы должны понимать, что такие блокировки будут ещё продолжаться, и, возможно, к ним будут присоединяться и другие категории бизнеса граждан Польши. Потому что они понимают: это давление на польскую власть, условно говоря, эффективная дискуссия с польской властью. Они могут себе выбить какие-то финансовые преференции. Определённые политические силы могут выбить себе политические преференции. А разменной монетой в этом всём оказывается Украина и украинский вопрос», – констатировал Смолий.