Львовское ТВ: Следом за песнями Лепса в город войдут русские танки
Мораторий на трансляцию русскоязычных песен в украинских увеселительных заведениях нужно трансформировать из гражданской инициативы в полноценный закон.
Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил Владимир Захарчук, юрисконсульт львовского караоке-клуба «Split», где на днях разразился языковой скандал, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Караоке – музыка заказывается непосредственно посетителем. Теперь смотрите, на законодательном уровне, какие есть законы? А законы – это те вещи, которые обязательны для выполнения на Украине, это Верховная рада утверждает. Их нет! Мораторий – это рекомендация, которая мне говорит ограничить, запретить русскоязычную продукцию.
Но есть статья 24 Конституции Украины. И в случае, когда ко мне обращается человек и говорит, что я хочу спеть русскую песню (моё отношение к творчеству Лепса и так далее – это моё личное), у меня нет законных оснований запретить это. Потому что меня могут привлечь, как директора заведения к уголовной ответственности согласно статье 24 Конституции за дискриминацию по языковому признаку.
Любой адвокат это может сделать, написать исковое заявление и дойти аж до европейского суда, к сожалению. Если бы у меня на руках был закон, который бы такие вещи мне лимитировал, то, безусловно, я бы пользовался действующим законодательством и мог бы обеспечить наш клуб, нас, от будущих проблем», – оправдывался Захарчук.
Однако эти объяснения не устроили участника запрещенного в РФ «Добровольческого движения ОУН», украинского нациста Антона Петровского, который настаивал, что такими темпами российская музыка приведёт во Львов «агрессора».
«На границе более ста тысяч российских войск. Когда российские войска зайдут на территорию Украины, туристы уедут, а кто останется? Останутся те, кто будет сопротивляться. Поэтому мы должны обращать внимание на тех, у кого есть гражданская позиция, кто будет в дальнейшем сопротивляться этом войскам», – заявил украинский боевик.
Он развил свою мысль:
«Я бы хотел, чтобы это запомнили все – русские войска приходят туда, где есть Русский мир, они приходят за своим. Они говорят: мы приходим на территорию, где есть Русский мир, они считают эти территории своими. Для чего нам запускать этот Русский мир через русскоязычный культурный продукт, чтобы россияне говорили – вот, во Львове тоже есть Русский мир, и мы тоже придём во Львов? Для чего им давать такую возможность?» –возмущался Петровский.
Напомним, ранее житель Львова, который закатил языковой скандал в клубе «Сплит» из-за музыки российского певца Григория Лепса, был выдворен на улицу.
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