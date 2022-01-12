Львовское ТВ: Следом за песнями Лепса в город войдут русские танки

Мораторий на трансляцию русскоязычных песен в украинских увеселительных заведениях нужно трансформировать из гражданской инициативы в полноценный закон.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил Владимир Захарчук, юрисконсульт львовского караоке-клуба «Split», где на днях разразился языковой скандал, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Караоке – музыка заказывается непосредственно посетителем. Теперь смотрите, на законодательном уровне, какие есть законы? А законы – это те вещи, которые обязательны для выполнения на Украине, это Верховная рада утверждает. Их нет! Мораторий – это рекомендация, которая мне говорит ограничить, запретить русскоязычную продукцию.

Но есть статья 24 Конституции Украины. И в случае, когда ко мне обращается человек и говорит, что я хочу спеть русскую песню (моё отношение к творчеству Лепса и так далее – это моё личное), у меня нет законных оснований запретить это. Потому что меня могут привлечь, как директора заведения к уголовной ответственности согласно статье 24 Конституции за дискриминацию по языковому признаку.

Любой адвокат это может сделать, написать исковое заявление и дойти аж до европейского суда, к сожалению. Если бы у меня на руках был закон, который бы такие вещи мне лимитировал, то, безусловно, я бы пользовался действующим законодательством и мог бы обеспечить наш клуб, нас, от будущих проблем», – оправдывался Захарчук.