Львовское ТВ сообщило о блестящей психологической спецоперации Путина

22.03.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Владимира Зеленского, якобы, гложет чувство вины за то, что Россия идёт навстречу Киеву на переговорах, а украинский президент никак не может ответить взаимностью из-за «оголтелого меньшинства», которое против любых компромиссов с Москвой.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил одиозный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень красноречива цитата одного из членов команды Зеленского – это «Украинская правда» опубликовала, где он в неформальной беседе, говоря про Россию, даёт такую характеристику, цитата: «мы пришли к Путину и сказали: давай ты сделаешь нам несколько шагов навстречу, а мы тогда сможем объяснить своим людям, почему и нам надо какие-то шаги делать. И русские пошли на обмен пленными, корабли отдали, транзит газа продлили. А мы что? А ничего». Это говорит команда украинского президента.

То есть, отдали корабли – это значит «Россия пошла навстречу». А ничего, что Россия вообще должна была отдать те корабли как международный преступник в соответствии с морским международным трибуналом? Это не является чем-то таким, что она пошла навстречу!

То, что обмен пленными сделали, ну так они это сделали в обмен на абсолютно специфический, на специфических условиях транзит газа. Который вообще выгоден России, а не Украине, потому что они свой «Северный поток-2» ещё не достроили, потому без нашего транзита газа Россия вообще сидит на бобах. Это что, уступки?» – возмутился галичанин.

«Ну, хорошо, а теперь, собственно, эта цитата: они нам сделали, по логике Путина, что-то, что-то хорошее, пошли навстречу, а мы – ничего. Отсюда я вывожу эту психологическую проблему: главнокомандующим страны во время войны является человек, который чувствует глубокое чувство вины перед врагом. Он ему ещё должен, на психологическом уровне, им управляет вина за то, что, мол, Россия-то идёт навстречу, а я никак не могу, потому что мне это оголтелое меньшинство никак не даёт идти на уступки с Россией.

Вот так и происходит, что под шумок карантина, под шумок страшной эпидемии коронавируса огромные полномочия с правом единолично объявлять чрезвычайное положение, а, следовательно, продолжать своё пребывание на должности на веки вечные получает человек, который, кроме того, что является малопрофессиональным, так ещё и с комплексом вины перед своим врагом», – добавил Дроздов.