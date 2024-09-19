Львовское ТВ: «Ухылянтов» – расстреливать при попытке бегства за границу, вышиванки не спасут

Будет очень обидно, если после войны уклонисты будут пользоваться теми же гражданскими правами, что и те, кто оказался в ВСУ.

Об этом в эфире львовской ТРК «Lemberg» заявил комвзвода медицинского обеспечения 125 львовской бригады ТРО Андрей Хомицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я был в Харькове, в Запорожье – там война ощущается гораздо больше. Почему-то во Львове думают (но они ошибаются), что не дойдут, – «заберут до Днепра, но Львов всегда будет стоять. А если что, то я убегу, возьму семью и убегу за границу». Будет перекрыта граница! Никого выпускать не будут, думаю, сами пограничники будут стрелять по этим всем уклонистам! Всегда были те, кто хотели, и те, кто гнилее. Разве что было много добровольцев, и за счёт добровольцев это всё вытягивалось. А те все, кто кричали «за Украину», пили водку, надевали вышиванки, рассказывали, как они любят Украину, они тогда не пошли, они и сейчас не пойдут. Они хотят чужими руками жар загребать, отсидеться, подождать. Их любимое: «я же тебя не посылал, это твой выбор, ты шёл, чего ты теперь плачешься, будь до конца», – злился «херой».

«Уже такие фантасмагории, что говорят, чтобы нам после войны разные паспорта – для тех, кто воевал и для тех, кто не воевал. Нужны какие-то разные права с этими людьми», – добавил Хомицкий.

Ведущая полностью поддержала теробороновца.

«Я согласна с этим. Я бы очень не хотела, и я думаю, что не хотели бы все те, кто прошёл военные действия и этот ад на земле, чтобы те хлопцы пользовались одинаковыми с вами правами», – поддакнула жиночка.