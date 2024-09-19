Львовское ТВ: «Ухылянтов» – расстреливать при попытке бегства за границу, вышиванки не спасут

Тарас Стрельцов.  
19.09.2024 08:40
  (Мск) , Львов
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Война, Галиция, Дзен, Украина


Будет очень обидно, если после войны уклонисты будут пользоваться теми же гражданскими правами, что и те, кто оказался в ВСУ.

Об этом в эфире львовской ТРК «Lemberg» заявил комвзвода медицинского обеспечения 125 львовской бригады ТРО Андрей Хомицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Будет очень обидно, если после войны уклонисты будут пользоваться теми же гражданскими правами, что...

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«Я был в Харькове, в Запорожье – там война ощущается гораздо больше. Почему-то во Львове думают (но они ошибаются), что не дойдут, – «заберут до Днепра, но Львов всегда будет стоять. А если что, то я убегу, возьму семью и убегу за границу». Будет перекрыта граница! Никого выпускать не будут, думаю, сами пограничники будут стрелять по этим всем уклонистам!

 Всегда были те, кто хотели, и те, кто гнилее. Разве что было много добровольцев, и за счёт добровольцев это всё вытягивалось. А те все, кто кричали «за Украину», пили водку, надевали вышиванки, рассказывали, как они любят Украину, они тогда не пошли, они и сейчас не пойдут. Они хотят чужими руками жар загребать, отсидеться, подождать. Их любимое: «я же тебя не посылал, это твой выбор, ты шёл, чего ты теперь плачешься, будь до конца», – злился «херой».

«Уже такие фантасмагории, что говорят, чтобы нам после войны разные паспорта – для тех, кто воевал и для тех, кто не воевал. Нужны какие-то разные права с этими людьми», – добавил Хомицкий.

Ведущая полностью поддержала теробороновца.

«Я согласна с этим. Я бы очень не хотела, и я думаю, что не хотели бы все те, кто прошёл военные действия и этот ад на земле, чтобы те хлопцы пользовались одинаковыми с вами правами», – поддакнула жиночка.

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