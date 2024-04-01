Львовское ТВ: Всё… Харьков ждёт судьба Мариуполя

Тарас Стрельцов.  
01.04.2024 17:25
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Мариуполь, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Русские возьмут Харьков в осаду, перережут коммуникации и будут уничтожать украинский гарнизон, как это было при штурме Мариуполя.

Об этом заявила старший медик в штурмовом спецподразделении ВСУ Ирина Клейменова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские возьмут Харьков в осаду, перережут коммуникации и будут уничтожать украинский гарнизон, как это...

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«Более чем уверена, что российские войска продолжат то, что они неудачно попробовали сделать в начале полномасштабного вторжения, то есть я уверена, что они ещё раз попытаются взять Харьков. Есть ли шанс у Киева почувствовать, что российские войска подойдут? Есть ли шанс у других городов? Они не покинули ни одной своей идеи забрать как можно больше. Наш расчёт на то, что они будут делать ошибки. Однако нужно учесть, что, к сожалению, особенно от нас, Россия очень быстро учится и направляет весь свой государственный потенциал на то, чтобы нас переплюнуть», – сказала Клейменова в эфире львовского телеканала NTA.

По её словам, в случае Харькова есть свои особенности, но там все равно повторится мариупольский сценарий:

«Чтобы взять огромный город, нужно его взять надолго в осаду и забрать у города топливо, подвоз Б/К, еду, электричество, воду, вынудить обычных людей бунтовать, прятаться по подвалам. И если мы себе представим самый худший сценарий для Харькова, и это будут долгие месяцы осады, если им только удастся получить возможность окружить город со всех сторон, то мы можем смотреть на Мариуполь.

Для Харькова – лучше местность, лучше  рельеф, там значительно будет труднее, это то вниз, то вверх, а Мариуполь стоял в степи и был максимально доступным для работы их артиллерии. Поэтому там другие сроки были осады, но та же самая картина. Если им удастся взять Харьков в осаду, то это будет очень долгое стирание города с лица земли и ликвидация возможности логистики для города».

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