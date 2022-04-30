Львовское ТВ: ВСУ готовы по согласованию с Санду уничтожить россиян в Приднестровье

30.04.2022  19:34 (Мск), Львов
Тарас Стрельцов.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Молдова, Приднестровье, Россия, Украина
Новости Украины

Расположенный в  Приднестровье российский контингент не способен оказать сопротивление ВСУ и будет быстро уничтожен после достижения соответствующей договоренности между Киевом и Кишиневом.

Об этом в эфире львовского телеканала «Nta» заявил украинский военный эксперт Андрей Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Расположенный в  Приднестровье российский контингент не способен оказать сопротивление ВСУ и будет быстро уничтожен...

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«В Приднестровье расположена оперативная группа российских войск, которая состоит из двух мотострелковых  батальонов и батальона обеспечения действий этих батальонов.

Какие они задачи выполняют?

Первая задача – это Тирасполь там, где была расположена 59-я мотострелковая дивизия 14-й гвардейской армии в 90-х годах. Она была в виде сокращённой дивизии, один полк был развёрнутый, остальные стояли на хранении. Это БТРы, танки и автомобили.

Всё это стоит на хранении с 90-х годов. Эти силы РФ не в состоянии её обслуживать, а они в состоянии её охранять. Поэтому говорить о том, в каком состоянии эта техника, что у неё нет аккумуляторов, что все резинотехнические изделия у неё выйдут из строя при первой заводке двигателя. Мы должны понимать, что это не боеготовая техника.

Второй мы называем участок – это населённый пункт Колбасная, где был склад вооружений и боеприпасов 14-й общевойсковой армии. А при выводе наших войск из Чехословакии, Германии, Венгрии все боеприпасы наших советских частей и подразделений завозились туда и складировались. Это в 90-х годах составило около 40 тысяч тонн, после чего Россия заявила, что этот склад боеприпасов является российским, так же, как и техника, стоящая в Тирасполе на хранении, – тоже российская.

Часть склада Россия вывезла, в пределах половины, и там сейчас находится в пределах 20 тысяч тонн по оценкам, как наших, так и западных экспертов. Это очень опасное сосредоточение боеприпасов, потому что это 20 килотонн, а если мы возьмём, в пример, Хиросиму и Нагасаки это было две бомбы по 10 килотонн сброшены. Можно представить, что случится, если взорвётся этот склад.

То есть, эта оперативная группировка, она выполняет задачи обеспечения охраны и сбережения этих военных средств. Может ли она воевать? Нет, воевать она не может», – рассказал Савченко.

Он считает, что, исходя из вышесказанного, надо вести переговоры между министрами обороны Украины и Молдавии о выработке плана по уничтожению российской группировки.

«Первый вопрос, который должны решить – это о том, что мы совместно будем, то есть вооружённые силы Молдовы и наши, решать эту проблему. Если это им не подходит, мы можем предложить им вариант, чтобы правительство Молдовы, правительство Украины согласовало вопрос о том, чтобы наши войска могут быть допущены на оккупированные территории для уничтожения российской группировки, которая нам угрожает», – призвал эксперт.

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