Львовского мэра послали «вслед за русским кораблем» прямо на сессии горсовета

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Новости Украины

Львовского голову Андрея Садового послали вслед за русским кораблем прямо на сессии горсовета.

Об этом сообщает местное информагентство «Вголос».

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Собщается, что произошло это 30 июня, когда на сессии Львовского городского совета вынесли на рассмотрение депутатов инициативу, которой запрещали исполнительному комитету непрозрачно тратить деньги из бюджета.

Городской голова Андрей Садовый, постановление, связывающее руки лояльному ему исполнительному комитету, поставил на голосование без обсуждения и без доклада авторов постановления.

Депутаты стали возмущаться. Порошенковцы Юрий Ломага и Наталья Шелестак, являющиеся авторами постановления, просили дать им слово. Депутаты начали покидать сессионный зал, потому что это, как минимум, неуважение.

В конце концов депутат-порошенковец Юрий Ломага сказал: «Андрей Иванович, идите нах… вслед за русским кораблем и русским патриархатом».

Напомним, на днях Львлвский горсовет вопреки Конституции страны запретил на территории города УПЦ во главе с киевским митрополитом Онуфрием