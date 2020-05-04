Львовского учителя привёл в негодование недостаточный уровень «свидомости» в учебниках

04.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

В украинских учебниках по истории, а также истории вооруженных сил Украины до сих пор используются «советские идеологические штампы».

Об этом в программе «Информационный день» на 5 канале заявил заместитель директора Классической гимназии при ЛНУ им. Ивана Франко, русофоб Сергей Хараху, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне стало интересно, что они (авторы учебников по истории, которые участвовали во всеукраинском конкурсе – Ред.) пишут об истории страны. Я увидел там очень много нюансов, если не сказать – ложь! Правда, не все эксперты хотят это признавать.

Они говорят, что это не ложь, а советский взгляд исторический, который, оказывается, еще существует! Когда я увидел, что, оказывается, Россия и Украина в союзе побеждала поляков под Львовом или на Переяславской Раде Украина договорилась о протекторате с Россией, моему огорчению не было границ: на то время России не существовало, страны как государства», – утверждает «историк» Хараху.

Педагог, который похвастался, что был на Майдане в 2014 году, посетовал, что в учебниках ряда авторов не рассказывается «об украинских героях». «Те авторы, которые идут из центральной Украины, например, Гнатюк (Гнатюк М.Р., автор учебника «Защита Отечества» – ред.), он без сомнений использует советские штампы, но и, кроме того, российскую пропаганду. Что нет войны, это не война, это АТО. Человек не знаком с методическими рекомендациями 2015 года, в которых конфликт признается войной», – негодует Хараху.

Также, по словам учителя, он «три года боролся, чтобы на сайте Минобороны Украины появилось упоминание о добробатах». «Добавили одно слово. А Нацгвардию так и не включили в раздел истории», – посетовал украинствующий педагог.