Львовскую водку соратника Порошенко уличили в связях с “агрессором”

15.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бизнесмены, ведущие бизнес в Крыму, заключали сделку о совместной работе на украинском водочном рынке со львовским заводом «Гетьман», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в публикации киевского издания Капитал.

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Издания перечисляет фамилии бизнесменов, о которых идет речь. Это Нил Смит, Джонатан Вейл и Джеймс Харт.

“Первые двое имеют оффшорные компании на Кипре, а третий — юрист, которые сопровождает сделки своих партнеров. Все они ведут активную бизнес-деятельность на территории РФ и оккупированного Крыма. Нилу Смиту в России принадлежит бизнес по производству и продаже бутилированной питьевой воды и неалкогольных напитков. В компаниях четко прослеживается след его компаньона Джонатана Вейла. К примеру, последнему в Туле принадлежали доли в компаниях «ВОТЕРХАУС» (производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках) и «П.К. ВОТЕРХАУС», – говорится в публикации.

По данным украинского издания, оффшорная компания Нила Смита «Истерн Беверидж Компани Лимитид» (Кипр) передала подконтрольному Джонатану Вейлу оффшору «Зафорпо Вентурес» лицензионные права на ряд торговых марок украинских водок. Таким образом, львовский завод, через оффшорную схему стал представителем интересов российского водочного бизнеса на Украине.

По данным украинских СМИ завод «Гетьман» принадлежит Олегу Баляшу. Он является главой львовской городской организации партии «Наш край», которую курирует замглавы администрации Петра Порошенко Виталий Ковальчук.