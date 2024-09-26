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Многие жители Западной Украины считают Крым и Донбасс «своими» землями и уверены, что война должна продолжаться до их захвата.

Работники львовского телеканала «НТА» провели во Львове опрос о том, какой, по мнению горожан, должна быть победа Украины над Россией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Из десяти опрошенных восемь высказались за военное поражение России и возвращение банеровцам границ 1991 года.

«Победа – это распад России, её исчезновение вообще. Оставить её минимальной, раздробить на мелкие кусочки, уничтожить нашего извечного врага. Возвращения наших территорий мне уже мало. К сожалению, я уже не могут пойти на фронт. Если бы я была моложе, то пошла бы, и нашла бы там своё место», – рассказала жительница Львова Ирина.

«Победа означает возвращение границ 1991 года, это в первую очередь. И это победа на языковом фронте. То есть, ощущение целостности страны, и ощущение того, что мы чего-то стоим, можем говорить на своём языке свободно, и не будет из-за этого конфликтов», – поделился мнением «западенец» Ростислав.

«Самое главное – это демографическая победа, чтобы этот результат последней недели, когда самая высокая рождаемость и самая низкая смертность, парадоксальный результат. Во-вторых это языковая победа, чтобы мы распространяли украинский язык не только у нас, но и в мире», – отметил респондент Андрей.

«Только границы 1991 года, москалей прочь с нашей земли. Нам чужой земли не надо, у нас своей достаточно. Но, чтобы помочь нашей армии, пускай Курская область будет нашей», – распиналасть националистка Татьяна.

И только двое респондентов по каким-то причинам не дали внятного и прямого ответа.