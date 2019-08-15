Львовяне едут на заработки в Москву, чтобы прокормить своих детей-атошников

15.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Масса львовских «заробитчан» предпочитает Польше Россию из-за лучших условий труда и оплаты.

Об этом в эфире YouTube-канала «Союз блогеров Украины» рассказала львовская общественница Инна Иваночко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько существует запрос жителей Львова на восстановление отношений с Россией? Поскольку поезд Львов-Москва остаётся самым популярным на всей «Укрзализныци» – спросил модератор канала, экс-атошник Александр Мединский.

«Вы знаете, есть, если говорят на кухне. Они это понимают, потому что они туда ездят. Я общалась с одной женщиной, она как раз ехала поездом Львов-Москва, она постоянно работает в Москве, зарабатывает на свою семью, помогает своему ребёнку, который воюет в АТО, то есть участвует в военном конфликте. Соответственно, если говорить в кулуарах, то они у себя на кухнях скажут, что нам нужна дружба с Россией. Но так как иногда делают такие показательные порки, то они боятся это озвучивать», – заявила Иваночко.

Тем не менее, по её словам, на заработки в Россию ездит множество львовян, которые очень довольны условиями и заработком.

«Если брать выбор Польша-Россия, то они даже ставят акцент, что для них условия лучше в России – и материальные, и условия, которые предоставляет работодатель», – добавила общественница.