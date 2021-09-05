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05.09.2021 00:52 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Галиция, Дзен, Москва, Россия, Украина, Экономика
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Львовяне массово едут на заработки – мыть полы в Москву

Новости УкраиныУкраинская пропаганда с момента госпереворота 2014 года убеждает обывателя, будто Россия – это «варвары...

Украинская пропаганда с момента госпереворота 2014 года убеждает обывателя, будто Россия – это «варвары и орда». Однако все семь лет это совершенно не мешает украинцам ездить в РФ на заработки «мыть полы».

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Наш», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас с 2014 года какой дискурс: что мы на передовой цивилизованного передового общества против варваров, орды, бурятов. Это же дискурс такой – посмотрите на нашу публичную политику», – сказал украинский политолог Вадим Карасёв.

«Прощай, немытая Россия», – напомнил ведущий Максим Назаров выступление экс-президента Украины Петра Порошенко перед электоратом, где тот цитировал классика. – Но, согласитесь, для украинцев глобально этот дискурс «не зашёл».

«До локдауна самым популярным оставался, и после майдана, до 2019 года, поезд Львов-Москва. Понимаете, когда Львов – «колыбель украинской цивилизации», «интеллигенция», но оттуда массово на помыть полы, построить очередному дачу на Рублёвке. Они едут с большим удовольствием в этот Русский мир, в это «логово зверя», – добавил Назаров.

«Просто хотят сами посмотреть, как загинается Россия», – пошутил один из участников эфира.

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