11.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Галичина, Криминал, Общество, Спецслужбы, Украина
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Львовянка продала свою дочь в чешский бордель за 2,7 тысячи долларов

Во Львове местная жительница пыталась продать свою 17-летнюю дочь, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Как сообщили в пресс-службе, полицейские задержали 38-летнюю львовянку сегодня во Львовском международном аэропорту при получении 2,7 тыс. долларов.

После получения денег женщина планировала передать свою 17-летнюю дочь для дальнейшей сексуальной эксплуатации в Чешскую Республику, сообщили в полиции.

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