Львовянки в своей массе готовы идти в «мовное» гестапо

Тарас Стрельцов.  
26.09.2024 15:20
  (Мск) , Киев
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На фоне введения в Ивано-Франковске языковых патрулей у жителей Львова спросили: «Согласились бы вы быть языковым инспектором во Львове?» Опрос проводил местный телеканал NTA, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Да. Я считаю, что русского языка не должно быть на Украине ни в каком проценте, это недопустимо. Вообще за всю историю сколько Россия нас истребляла – «мову» нашу, культуру, и чтобы до сих пор были Московские патриархаты и какие-то там русскоязычные украинцы?» – сказала одна из опрошенных.

На фоне введения в Ивано-Франковске языковых патрулей у жителей Львова спросили: «Согласились бы вы...

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«Думаю, да. Потому что много кто во Львове говорит на русском языке, и слышать это настолько неприятно, что да, я бы согласилась заниматься таким. На Украине мы должны говорить только на украинском языке, и всё», – ответила другая рагулянка.

Она добавила, если с первого раза человек не реагирует на замечание, а уж тем более, если звучит музыка на русском языке, нужно немедленно вызывать полицию.

«Я была бы не против, если бы у нас такие языковые инспекторы были. Чисто по-человечески, они же тоже с нами должны считаться! Мне уже кажется, они провоцируют нас. Приезжают и умышленно провоцируют. Уже надоедает. Сначала они как-то пытались как-то учить украинский, воспринимать, а теперь как должное – мы должны на них перестраиваться, а не они на нас! Я думаю, нужно немного людей учить и обращать внимание», – возмущается ещё одна женщина.

Примечательно, среди продемонстрированных в сюжете опрошенных, был единственный мужчина, и он один не проявил интереса к тому, чтобы становиться «мовным» инспектором.

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