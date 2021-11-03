Лямец: «Борьба» Тимошенко с земельной реформой проходила по классическим схемам ОПЗЖ

Оппозиция на Украине полностью контролируется властью, подыгрывает ей и «сливает» ключевые вопросы, за которые вроде бы как борется, примером чего служит кампания Юлии Тимошенко вокруг земельной реформы.

Об этом в эфире Ukrlife.TV заявил Секретарь Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Лямец, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«У нас нет оппозиции в Украине, как бы это странно ни звучало. У нас те люди, которые заявляют себя как оппозиция, это не оппозиция, это, скажем так, псевдооппозиция. ОПЗЖ – классический пример людей, которые говорят о себе, что они оппозиция, но на самом деле уже множество случаев было, когда по определенным узловым вопросам ОПЗЖ голосовала «правильно».

Или всплывали некоторые связки депутатов ОПЗЖ с действующей властью. Ну, то есть, происходит, скорее, игра в оппозицию. Они – контролируемая оппозиция, с которой можно и на эфир ходить, где они будут выглядеть гарантированно пророссийскими, а мы будем выглядеть как гарантированные патриоты, и мы будем им и в хвост, и в гриву раздавать.

К сожалению, точно так же выглядит «Блок Юлии Тимошенко». У меня есть такой кейс, который я наблюдал на собственной практике, и я, честно говоря, на него даже повелся – и потом сделал себе «зарубку на фюзеляже», что вот, оказывается, нет.

Это – земельная реформа. Какую роль сыграла Юлия Тимошенко? Она стянула на себя роль главного оппозиционера земельной реформы, и у нее это получилось, они развернули мощную компанию, практически дошли до референдума. И в какой-то момент им, условно говоря, «сбили» вот это, и они как бы исчезли, то есть, они не стали прорываться…

Вам зарубили референдум, вы собрали 300 тысяч подписей, им Центризбирком сказал, что 5 тысяч из них недействительные. Не вопрос – соберите еще 300 и идите дальше. Нет, вся эта история прекратилась.

Лично мне это доказало, что это была некая такая договорная игра, где партия «Слуга народа» как бы давит тему земельной реформы, Юлия Тимошенко как бы сопротивляется-сопротивляется, и вот мы так сопротивляемся, а потом делает партия Юлии Тимошенко так – «оп!», и все, и земельная реформа пошла. Заметьте – сейчас информационное поле на счет земельной реформы отсутствует в принципе», – сказал Сергей Лямец.