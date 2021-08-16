Лямин: «США показали неспособность создавать жизнеспособные проамериканские режимы»

В нынешней стремительной победе талибов в Афганистане очень много совпадений с развалом марионеточного Южного Вьетнама в 1975 году.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил военный эксперт Юрий Лямин.

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Он убежден также, что «Вашингтон в очередной раз показал свою неспособность создать жизнеспособные проамериканские режимы».

«Очень много совпадений с развалом Южного Вьетнама. Если память не изменяет, там была третья армия в мире по численности личного состава, много бронетехники, танков, флот и прочее всё было. И она развалилась за два месяца. Наступление началось в первые дни весны, а к концу апреля Сайгон сдался практически без боя. Очень похоже. Первые недели — сопротивление, а потом — развал. И тут ситуация во многом похожа», – сказал Лямин.

Он обращает внимание на относительно невысокие потери правительственной армии в Афганистане.

«В Южном Вьетнаме количество погибших военных, относительно общего числа жертв, было относительно невелико. Они просто сдавались в плен и дезертировали. Как и в Афганистане. Совпадений тут очень много», – считает собеседник издания.

Слева – американское посольство в Сайгоне, эвакуация 1975 года. Справа – дипломатическая миссия США в Кабуле, 15 августа 2021 год.

При этом эксперт соглашается, что в Афганистане США полностью провалились, поскольку по итогу талибы контролируют больше территорий, чем в 2001-м, когда началась вторжение НАТО.

«Получается так, да. Они в очередной раз пытаются построить в других государствах правительства, государственные институты, вооружённые силы по своему образцы. И в очередной раз они не справились со своими задачами», – резюмирует Лямин.