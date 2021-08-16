Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
16.08.2021,

Москва, Олег Кравцов

 
Афганистан, Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США
Просмотров:

Лямин: «США показали неспособность создавать жизнеспособные проамериканские режимы»

В нынешней стремительной победе талибов в Афганистане очень много совпадений с развалом марионеточного Южного...

В нынешней стремительной победе талибов в Афганистане очень много совпадений с развалом марионеточного Южного Вьетнама в 1975 году.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил военный эксперт Юрий Лямин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


Он убежден также, что «Вашингтон в очередной раз показал свою неспособность создать жизнеспособные проамериканские режимы».

«Очень много совпадений с развалом Южного Вьетнама. Если память не изменяет, там была третья армия в мире по численности личного состава, много бронетехники, танков, флот и прочее всё было. И она развалилась за два месяца. Наступление началось в первые дни весны, а к концу апреля Сайгон сдался практически без боя. Очень похоже. Первые недели — сопротивление, а потом — развал. И тут ситуация во многом похожа», – сказал Лямин.



Он обращает внимание на относительно невысокие потери правительственной армии в Афганистане.

«В Южном Вьетнаме количество погибших военных, относительно общего числа жертв, было относительно невелико. Они просто сдавались в плен и дезертировали. Как и в Афганистане. Совпадений тут очень много», – считает собеседник издания.

Слева – американское посольство в Сайгоне, эвакуация 1975 года. Справа – дипломатическая миссия США в Кабуле, 15 августа 2021 год. 

При этом эксперт соглашается, что в Афганистане США полностью провалились, поскольку по итогу талибы контролируют больше территорий, чем в 2001-м, когда началась вторжение НАТО.

«Получается так, да. Они в очередной раз пытаются построить в других государствах правительства, государственные институты, вооружённые силы по своему образцы. И в очередной раз они не справились со своими задачами», – резюмирует Лямин.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть