Ляшко должен был родиться мертвым и с пуповиной вокруг шеи – мнение

03.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Депутат ВРУ Андрей Лозовой у себя в Facebook поздравил лидера «Радикальной Партии Олега Ляшко с днем рождения весьма странным образом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он должен был родиться мёртвым. Маленький трупик с пуповиной вокруг шеи, который так и не увидит солнце, не почувствует ветер в затылке, не пройдёт своими ножками по земле … Согласно статистике – 92% процента детей с пуповиной вокруг шеи не выживают. Он должен был родиться мёртвым, но ему сегодня уже 46. Он выжил. И этот символ победы жизни над смертью ведёт его по жизни уверенной несокрушимой походкой», – пишет нардеп.

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Затем Лозовой поделился своими впечатлениями от знакомства с Олегом Ляшко.

«У меня есть селфи с Олегом Ляшко, – признаётся он. – А ещё с добрый десяток уголовных разбирательств, где мы соучастники (во время Майдана посчитал, что его должны по законам 16 января посадить на 1000+ лет). Абсолютно обезбашенный персонаж, который по-настоящему ничего не боится. А ещё с ним всегда весело.

Ему сегодня 46 лет, но в нём жив до сих пор этот простой пацанчик из интерната, который знает, что ему в жизни будет трудно, но всё равно пробьётся …», – отметил депутат.

«Будь здоровый и крепкий, с днем ​​рождения! и чумового настроения, и самых преданных друзей!», – пожелал Лозовой имениннику.