Ляшко гневно выступил в качестве избирателя Зеленского

26.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Избранный президент Украины Владимир Зеленский уехал отдыхать в Турцию, и тем самым не оправдал первых ожиданий избирателей, продемонстрировав полное несоответствие своей новой должности.

Такой резкой критике в ходе пленарного заседания Верховной Рады подверг Зеленского от имени его избирателей лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президентские выборы, которые произошли, и кредит доверия, которые граждане дали новому президенту – это чрезвычайно большие вызовы. Потому что как ты получаешь огромный кредит доверия, точно так же ты можешь получить и огромный позор, и огромное отторжение, если не оправдаешь доверие граждан.

Пану Зеленскому я бы искренне посочувствовал. Потому что те вызовы, которые стоят перед ним как перед вновь избранным президентом – сложно представить, как он с ними будет справляться, не имея необходимого опыта и знаний, багажа знаний, фундамента образования, и всех остальных необходимых качеств. Но, надеюсь, то, что есть у Зеленского – это жажда перемен, которые необходимо реализовать, чтобы не обмануть людей», – рассуждает радикал.

Также Олег Ляшко раскритиковал Владимира Зеленского за то, что тот первым делом после выборов поехал на заграничный курорт, а не посвятил предоставленное до инаугурации время обучению.

«Когда я вчера увидел сообщение пана Зеленского, что он поехал отдыхать в Турцию, потому что очень устал, и последние 4 месяца не отдыхал, я хочу ему сказать, что на должности президента он будет уставать ещё больше. Потому что эта должность требует 24 часа в сутки работать, без секунды отдыха ни днём, ни ночью.

Когда команда пана Зеленского рассказывает мне, что, мол, он ещё не прошёл инаугурацию, и потому не должен реагировать на решения Путина о выдаче российских паспортов в Донбассе, на другие важные события. Я с этим категорично не согласен, потому что закон даёт вновь избранному президенту время до инаугурации как раз для того, чтобы войти в курс дела. И вновь избранный президент обязан до инаугурации ежедневно проводить интенсивные встречи с руководством Министерства обороны, иностранных дел, Службы безопасности, разведкой – для того, чтобы полностью войти в курс дел, и после инаугурации не тратить времени на обучение и эксперименты, а действовать решительно, твёрдо и уверенно, когда имеешь стратегию и план действий», – негодует Ляшко.