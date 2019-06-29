Ляшко и Саакашвили устроили грызню в прямом эфире

29.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Одиозный депутат Верховной Рады Олег Ляшко послал «в Грузию» бывшего президента этой страны и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», политики поспорили в эфире телеканала «НАШ» после того, как Ляшко пожаловался на проблемы семей с больными детьми.

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«Нескромный вопрос – вы и другие депутаты не хотите предоставить свои особняки в Конча Заспе больным ДЦП, не хотите миллион долларов пожертвовать на лечение детей со своих деклараций? Это было бы более полезно, чем просто говорить об этом», – предложил Саакашвили.

В ответ Ляшко обиделся и послал Саакашвили домой. «А вы не хотите поехать в родную Грузию, где против вас есть приговор на шесть лет. Для того, чтобы к родному народу приехать и выполнять законы Грузии. Я спрашиваю, вы в Грузию родную не хотите уехать?» – разозлился депутат.