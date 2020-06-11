11.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Крым, Политика, Россия, Турция, Украина
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Ляшко назвал Крым российским и призвал Киев сотрудничать с Москвой


Многовекторная политика Турции должна стать примером для Украины. Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил экс-депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украине нужна политика по примеру Турции. Когда президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган пришёл к власти, Турция была «в долгах как в шелках», и была должна МВФ, а потом они отказались от сотрудничества с МВФ, они возобновили своё производство и экономику.

Турецкие товары продаются по всему миру, сегодня Турция не должна ни копейки МВФ. Почему? Потому что на каждом шагу лежат турецкие товары, поэтому они сильные.

Наша сила также должна быть в производстве, чтобы по всему миру продавался наш товар, а не наши люди, наша земля и наш безбожно вырезаемый лес», – рассказал он.

Далее экс-депутат Рады назвал Крым российским и призвал Киев брать пример с Турции, которая сотрудничает одновременно и с США, и с Россией.

«По поводу их сотрудничества с Россией, восточные люди очень интересные, они проводят многовекторную политику. Турция – это особенная страна, которая на пересечении Востока и Запада.

Эрдоган работает исключительно на национальные интересы страны, он поддерживает Украину против оккупации российского Крыма, он покупает С-400 у России и самолёты у США. Так должна делать и Украина, исключительно отстаивать национальные интересы, а не пытаться кому-то угодить.

Потому что никому не угодим, ни на Западе, ни на Востоке, а будем платить собственным суверенитетом и собственной экономикой. Сегодня Украину фактически превратили в рынок, куда свозят импортный хлам, вместо того чтобы давать нашим людям зарабатывать, а не ездить на заработки по заграницам», – призвал Ляшко.

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