Ляшко обиделся на Зеленского за красавиц

19.06.2019, Киев, Игорь Петров

Украине сегодня нечем хвалиться, разве что проститутками и коррупцией.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил Олег Ляшко, комментируя слова президента Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите, с каким неуважением Зеленский говорит: «Ну, вы же знаете, Украина во всем мире славится сельским хозяйством, шахтеры, металлурги…» А чем Украина должна славиться? Проститутками? Заробитчанами? Чернобылем? Коррупцией?

К великому сожалению, сегодня Украина ничем не славится. Кроме талантливых людей и нашей команды которая выиграла чемпионат. Так вот, Украина должна славиться трудовыми людьми, сильной экономикой, сильной страной. Вот чем надо славиться – бороздить мировые океаны, создавать рабочие места», – мечтает Ляшко.

Напомним, ранее на встрече во Франции Владимир Зеленский сказал: «Кстати, я хочу сказать – немного похвастаться Украиной и украинцами. Всегда было представление во всем мире, что Украина, это, в первую очередь, сельское хозяйство, это шахты, это металлурги. А туристы говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, все это есть, и оно остается нашим брендом».