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04.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Происшествия, Украина

Ляшко объявил, что женился, и в подтверждение показал фото и видео


Лидер Радикальной партии Олег Ляшко наконец обрел официальный статус женатого мужчины, оформив отношения с женщиной, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

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“Новая украинская семья. Больше счастливых семей и детей в нашей родной любимой Украине!” – написал он.

Олег с Роситой заключили официальный брак в ЗАГСе и сразу же выложили фото с бракосочетания. По их словам, они вместе уже якобы 20 лет и имеют общую дочь Владиславу.

Также Ляшко опубликовал видеоролик, в котором он поет своей жене песню украинской певицы Квитки Цисык.

Ранее сообщалось, Ляшко мог использовать поддельные документы при продаже авто за 2,2 млн.

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