Ляшко объявил себя двойником Черчилля
Скандальный депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины Олег Ляшко обещает в случае своего признания упразднить должность главы правительства.
Об этом политик заявил в интервью киевскому журналу “Новое время”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
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Депутат говорит, что в случае своего избрания президентом инициирует конституционные изменения и сократит количество депутатов украинского парламента до 250, а число министерств уменьшит до 10.
“Отменю должность премьера, чтобы ответственным за состояние дел в государстве был один человек”, – обещает кандидат в президенты.
Также политика попросили назвать политического лидера, который его вдохновляет.
“Уинстон Черчилль. Я даже похож на него, и у нас политика одинаковая. Он не боялся брать на себя ответственность, не прогибался перед международными партнерами и жестко отстаивал интересы своей страны”, – резюмировал Ляшко.
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