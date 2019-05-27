27.05.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Сюжет дня, Украина
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Ляшко огласил ультиматум Зеленскому

Так же, как и Петр Порошенко, новый президент Украины Владимир Зеленский назначает своих людей на ключевые должности.

Об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады заявил депутат Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы требуем от президента Зеленского отменить скандальные кадровые назначения, в частности, главой администрации Богдана, и назначения его ключевых бизнес-партнеров на ключевые должности в Украине. Зеленский в этом плане ничем не отличается от своего «папередника» Порошенко, который так же все свое бизнес-окружение назначал на кадровые должности.

Парламент должен сделать то, что боится (хотя сам и обещал) Зеленский – принять закон про импичмент и временные следственные комиссии рады, принять закон об открытых списках, отменить неприкосновенность президента, депутатов и судей, чтобы закон был одним для всех. А также внести изменения в Конституцию о сокращении численности народных депутатов до 250 человек», – сказал Ляшко.

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