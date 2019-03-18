Ляшко пообещал оторвать яйца

18.03.2019

После выборов президента Украины у людей отберут гораздо больше, чем они получат в результате нынешних подачек.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады заявил депутат Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Внезапно начали бороться с бедностью – пред выборами появились деньги на детей, на родителей, на пенсионеров, на всех на свете. И на монетизацию субсидий. После выборов отберут вдвое больше. Сегодня дали тысячу гривен, после выборов принесут платежку вдвое больше. Кто забыл – с 1 мая повышается цена на газ на 40%. За месяц до выборов якобы борются с бедностью чтобы потом опять грабить страну.

Посмотрите каждый себе в карман, каждый себе в платежку, на свою пенсию, на своего ребенка, у которого сейчас нет другого выбора, чем чемодан-вокзал-Польша. Потому что дети президента сидят в парламенте. Это позор – создали общество, в котором человек не может ничего достичь если нет папы-мамы президента, прокурора, судьи или мешка денег.

Мы еще не кусаемся, но время придет. Я смотрю – народ не только укусит, но и отгрызет. Руки-ноги и яйца поотрывает, если у кого-то остались. Людей довели до обнищания», – сказал Ляшко.