Ляшко попиарился за счёт чужого закона о педофилах

11.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Верховная Рада приняла закон об ужесточении ответственности за преступления, совершенные против лиц, не достигших половой зрелости.

Законопроект представил глава «Радикальной партии» Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Сегодня есть уникальный шанс принять законы, которые остановят эпидемию сексуальных преступлений против украинских детей. За первое полугодие этого года на Украине почти 200 детей стали жертвами сексуального насилия педофилов.

Ввести самую жесткую ответственность для сексуальных маньяков. Минимум 15 лет тюрьмы без права досрочного освобождения. Пожизненный надзор правоохранительных органов за этими преступниками. Открытый реестр педофилов, чтобы не только правоохранительные органы, а каждая мать и отец мог зайти и посмотреть, где может караулить угроза, где может быть негодяй, чтобы он на пушечный выстрел не подходил к школам, детсадам и детской площадкам. Принудительная химическая кастрация педофилов», – призвал он.

В свою очередь, народный депутат Мустафа Найем обвинил Олега Ляшко в краже чужого законопроекта с целью пиара.

«За этим законом не стоят деньги, я лично работал над ним два года. Пан Олег Валерьевич влез два месяца назад и делает на этом пиар», – сказал он, однако глава «Радикальной партии» назвал эти обвинения клеветой.

В результате голосования законопроект был принят, «За» проголосовали 228 из 297 депутатов.