Ляшко потребовал прекратить говорить в Раде про гей-парады

07.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Украинские семьи вынуждены прибегать к услугам детских домов, чтобы обеспечить своим детям пропитание или ездить на заработки за границу.

Об этом во время сегодняшнего заседания Верховной Рады заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одни выходят занимаются клоунадой, другие выходят рассказывают про гей-парады, третьи – ещё про какую-то дурь. Людей это не волнует. Если бы вы знали, как живут люди, вы бы никогда не выходили на эту трибуну и не использовали её для собственного позиционирования. Людей волнует совсем другое», – пристыдил коллег лидер «радикалов».

«Сегодня при живых родителях детей отдают в детдома, потому что у родителей нет денег на их пропитание. А в детдоме за счёт бюджета ребёнка пять раз в день покормят, положат в тёплую постель и научат. По Украине в детдомах и интернатах сотни тысяч детей, вместо того, чтобы быть с родными семьями.

Миллионы украинцев уехали на заработки за границу, потому что власть устанавливает такие копеечные зарплаты и пенсии, которые не дают возможности прожить, прокормить свою семью. Потому люди вынуждены ехать по заграницам зарабатывать деньги и раз в год видеть родного ребёнка по большим праздникам», – добавил Олег Ляшко.