19.06.2019, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Ляшко потребовал расстрелять и сжечь бизнес-партнера Зеленского за слив сведений по Захарченко

Публикация спецслужбами ДНР информации об организаторах убийства главы ДНР Захарченко произошла вскоре после назначения на должность первого заместителя главы СБУ, бизнес-партнера нынешнего президента Украины Владимира Зеленского по «95-му кварталу».

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Террористы недавно в Донецке поименно назвали имена сотрудников СБУ, которые, по их заявлениям, причастны к ликвидации лидеров боевиков Захарченко и Моторолы. Характерно, что заявление боевиков, публикация секретной информации – имен работников спецслужб, их адресов, родственников, маршрутов передвижения – совпало по времени с назначением на должность первого зама главы СБУ бизнес-партнера Зеленского по «95-му кварталу» Ивана Баканова. Жена Баканова – гражданка России.

И что? Это должно быть предметом не только расследования спецслужб, а и парламентского контроля. Когда террористы получают информацию, которая угрожает жизни работников спецслужб, граждан Украины, которая ставит под угрозу контрдиверсионную деятельность, контртеррористическую деятельность, это должно быть предметом внимания и расследования.

Кто слил информацию? Из каких источников? Каким образом они узнали имена если это действительно те люди, которые причастны к ликвидации лидеров террористов? И те, кто слил информацию, должны быть расстреляны. Или сожжены в печке крематория. За предательство и слив важной информации, которая несет угрозу жизни тех, кто заботится о безопасности Украины», – призвал Ляшко.

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