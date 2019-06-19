Ляшко потребовал расстрелять и сжечь бизнес-партнера Зеленского за слив сведений по Захарченко

19.06.2019, Киев, Игорь Петров

Публикация спецслужбами ДНР информации об организаторах убийства главы ДНР Захарченко произошла вскоре после назначения на должность первого заместителя главы СБУ, бизнес-партнера нынешнего президента Украины Владимира Зеленского по «95-му кварталу».

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Террористы недавно в Донецке поименно назвали имена сотрудников СБУ, которые, по их заявлениям, причастны к ликвидации лидеров боевиков Захарченко и Моторолы. Характерно, что заявление боевиков, публикация секретной информации – имен работников спецслужб, их адресов, родственников, маршрутов передвижения – совпало по времени с назначением на должность первого зама главы СБУ бизнес-партнера Зеленского по «95-му кварталу» Ивана Баканова. Жена Баканова – гражданка России.

И что? Это должно быть предметом не только расследования спецслужб, а и парламентского контроля. Когда террористы получают информацию, которая угрожает жизни работников спецслужб, граждан Украины, которая ставит под угрозу контрдиверсионную деятельность, контртеррористическую деятельность, это должно быть предметом внимания и расследования.

Кто слил информацию? Из каких источников? Каким образом они узнали имена если это действительно те люди, которые причастны к ликвидации лидеров террористов? И те, кто слил информацию, должны быть расстреляны. Или сожжены в печке крематория. За предательство и слив важной информации, которая несет угрозу жизни тех, кто заботится о безопасности Украины», – призвал Ляшко.