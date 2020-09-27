Ляшко пришлось оправдываться перед Шустером за свою любовь к Лукашенко

27.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслуживал поздравлений с победой на выборах до тех пор, пока не начал применять силу против протестующих.

Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил экс-депутат Верховной рады, одиозный лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тысяча километров общей границы. Когда кто-то говорит, что мы должны сделать, чтобы Беларусь не перескочила к русскому магниту, – она уже перескочила. Смотрите, куда Лукашенко делает визит – в Сочи, к Путину. Получил кредит, получил военную поддержку, всё получил.

У вас в студии сидит глава МИД Кулеба, которого я помню как чудесного дипломата в ПАСЕ. Дмитрий, я вам хочу сказать, вы провалили абсолютно внешнюю политику. Именно из-за вашей неадекватной, несвоевременной реакции мы фактически Лукашенко полностью оттолкнули в сторону Путина…» – говорил Ляшко.

«Олег Валерьевич, вы же поздравили Лукашенко! Ошибка? И МИД может ошибиться», – перебил политика телеведущий Савик Шустер.

«Я признал эту ошибку. Я поздравил Лукашенко сразу после выборов. Но когда я увидел, как там разгоняют людей и кровопролитие, я публично извинился и отозвал своё поздравление», – начал оправдываться «радикал».

«Я считаю, что экономическая политика, которую проводил Лукашенко в Беларуси, это правильная политика. Посмотрите, сколько на Украине продаётся белорусских товаров, начиная от белорусских тракторов, бензина и всего на свете. И ВВП в Беларуси вдвое больше, чем ВВП на Украине.

Но то, что там разгоняют и ради власти убивают людей, это преступление, и мы этого не поддерживаем, потому что ни одна власть не стоит того, чтобы убивали людей или лишали их свободы», – разглагольствовал Олег Ляшко.

Партия Ляшко проиграла парламентские выборы, однако его тайный спонсор олигарх Ринат Ахметов продолжает рекламировать политсилу на своих телеканалах с расчетом на реванш.