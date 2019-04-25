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25.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Ляшко присягнул на верность Зеленскому

Одиозный депутат Верховной рады, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко обещает помочь новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом Ляшко заявил в своем блоге Ляшко, давая оценку упрощению процедуры получения российского гражданства жителями ЛНР и ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прежде всего это неприкрытое давление на Украину и психологическая атака на новоизбранного президента. В ответ на наивные желания Владимира Зеленского провести прямые переговоры с Путиным кремлевский диктатор дал понять, что будет вести их с позиции силы и угроз. Он очевидно хочет воспользоваться неопытностью и вероятной неготовностью Зеленского к новой роли в реальной жизни…

Нового главу государства ждут международные испытания. Кремль не будет тратить времени и не даст новоизбранному президенту шансов на обучение и раскачку. Украинцы ожидают от Владимира Зеленского сильного лидерства и быстрых побед. Я и моя команда готовы помочь новому президенту проводить сильную и результативную внешнюю политику, если он готов проявить дух и волю эффективно отстаивать перед миром национальные интересы Украины», – заявил Ляшко.

Главный «радикал» также предположил, что раздав паспорта на Донбассе, Россия открывает пусть к дальнейшему наступлению на Украину.

«Это откровенный акт устрашения Украины и международного сообщества, поскольку создает псевдоправовые основания для открытой войны в будущем – вооруженной агрессии российской армии на украинской территории под предлогом защиты граждан России на Донбассе», – полагает Ляшко.

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