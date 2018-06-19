19.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Ляшко против гей-парада – лучше военный парад в Донецке и Севастополе
Украине стоит проводить не гей-парады в центре Киева, а военные парады на неподконтрольных правительству территориях.
Такое заявление сделал нардеп Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы зато показываем, что в Европе провели раз в год парад нетрадиционный. Парад должен быть один – в Севастополе, Донецке и Луганске. Победный парад», – заявил с трибуны Верховной Рады опальный нардеп.
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11:56 19 июня“Он больше не украинский боксер” – в Киеве началась травля боксера Усика
11:47 19 июняВСУшники обстреляли прифронтовую Ясиноватую
11:41 19 июняУ Яценюка отчитались про обустройство “границы с Московией”, пожаловавшись на козни “агентов Кремля”
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10:58 19 июняПарубий анонсировал майданчик под Радой
10:45 19 июняРоссийских рыбаков в Азовском море взяли под охрану пограничники
10:35 19 июняБогдан Хмельницкий признан на Украине агентом Путина
10:19 19 июняДва российских катера накрыли половину Украины
10:04 19 июняПорошенко выдавал себя за маленького мальчика
9:35 19 июняУкраинские эксперты шокированы скоростью перебазирования русских кораблей в Азовское море
9:23 19 июняНа украинском ТВ потребовали заставить детей прочувствовать войну
9:07 19 июня“Газпром” укрепил тылы в юридической битве с Украиной
8:34 19 июняСитуация в Донбассе ухудшается
8:20 19 июняОт Порошенко на втором сроке ждут института языковых инспекторов и запрета Московского патриархата
23:41 18 июняУкраинский боевик рассказал, как на фронте пьяные самострелы выдавались за работу вражеской ДРГ
23:35 18 июня«Украинская пропаганда бессильна: Донбасс нужно сперва захватить»
23:17 18 июня«Я бы залил Донбасс напалмом, чтоб через пять лет там рос рапс»
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18:55 19 июняРоссия продаст Турции ракеты С-400: вопрос закрыт
18:08 19 июняКапитану “Норда” разрешили выехать из Украины в Крым
16:44 19 июняУ Порошенко молят НАТО о поддержке остатков украинского ВПК
15:13 19 июняРоссияне верят, что Путин зачем-то наладит отношения с Западом
15:10 19 июняКандидат в мэры Москвы нарвался на арест
10:19 19 июняДва российских катера накрыли половину Украины
9:35 19 июняУкраинские эксперты шокированы скоростью перебазирования русских кораблей в Азовское море
9:07 19 июня“Газпром” укрепил тылы в юридической битве с Украиной
23:06 18 июняПорохобот отжигает: Крым не ушёл, он на спецзадании по развалу России
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14:47 18 июняМеджлисовцы и саакашисты закатили истерику, требуя от Тимошенко план «освобождения Крыма»
14:08 18 июняЭкс-сотрудники меджлисовского ТВ пошли на “постоянное взаимодействие” с российской властью в Крыму
13:43 18 июняГанапольский жалуется, что русским санкции нипочем
13:34 18 июняЕС продолжил гадить крымчанам
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14:18 15 июняМИД РФ: Что бы там ни утекало от Трампа, тема Крыма закрыта
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10:01 15 июняВ Киеве пророчат ослабление антироссийских санкций ЕС
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8:27 15 июняВ ЕС осознали, что антироссийские санкции идут на пользу экономике РФ
8:04 15 июняРоссия не допустит американских комендатур на Донбассе
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