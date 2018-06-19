19.06.2018, Киев, Владимир Гладков

1 065 просмотров

Ляшко против гей-парада – лучше военный парад в Донецке и Севастополе

Украине стоит проводить не гей-парады в центре Киева, а военные парады на неподконтрольных правительству территориях.

Такое заявление сделал нардеп Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Мы зато показываем, что в Европе провели раз в год парад нетрадиционный. Парад должен быть один – в Севастополе, Донецке и Луганске. Победный парад», – заявил с трибуны Верховной Рады опальный нардеп.