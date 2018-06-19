19.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Киев, Мнение, Политика, Украина

Ляшко против гей-парада – лучше военный парад в Донецке и Севастополе


Украине стоит проводить не гей-парады в центре Киева, а военные парады на неподконтрольных правительству территориях.

Такое заявление сделал нардеп  Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы зато показываем, что в Европе провели раз в год парад нетрадиционный. Парад должен быть один – в Севастополе, Донецке и Луганске. Победный парад», – заявил с трибуны Верховной Рады опальный нардеп.

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