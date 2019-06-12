Ляшко рассказал, как его покупал Коломойский

12.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинский олигарх Игорь Коломойский перед парламентскими выборами в 2014 году якобы предлагал лидеру «Радикальной партии» Олегу Ляшко 50 миллионов долларов.

Об этом Ляшко заявил в эфире интернет-канала «Vласть vs Vлащенко», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он также рассказал об «обиде» на него еще одного олигарха Виктора Пинчука, которому Ляшко, якобы, тоже отказал.

«С Коломойским мы ни о чем не договаривались. У нас с ним была одна встреча перед парламентскими выборами 14-го года, где он мне предложил за 50 миллионов долларов 10 человек в список. Я ему сказал нет. После этого он начал меня мочить. И все, больше мы с ним не виделись… Потому я с ним ни о чем не договариваюсь, «Плюсы» меня продолжают мочить, но мне это все равно…

Пинчук на меня очень обиделся. Перед выборами он тоже со мной встречался в 14-м, предложил людей, я тоже никого не взял. Пинчук за это на меня обиделся, и ICTV обо мне забыли», – заявил Ляшко.