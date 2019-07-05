Ляшко рассказал, во что превратится украинская земля при Зеленском
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал руководителям МВФ открыть рынок земли, однако такая политика не принесёт стране ничего хорошего, поскольку иностранным землевладельцам безразлична судьба государства и его народа.
Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил глава «Радикальной партии» Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На встрече с руководителями МВФ в Торонто Зеленский пообещал распродать украинские чернозёмы, отдать их международным корпорациям за бесценок. Иностранные латифундисты не будут заботиться о плодородности нашей земли, не будут нести ответственности за социальный сектор – больницы, детские сады, школы, ФАПы, освещение, дороги. Их не заботит, что останется в наследство нашим детям», – отметил он.
По мнению Олега Ляшка, такая политика превратит Украину в безжизненную пустыню, отравленную химикатами.
«Сначала они приобретут земли за бесценок, потом истощат грунты техническими культурами, не будут обеспечивать севообмен. В погоне за высокими урожаями будут использовать убийственные гербициды и другие запрещённые химикаты.
Так будет продолжаться несколько лет, но уже через определённое время колодцы будут отравлены пестицидами в грунтовых водах, трава на пастбищах превратится в горелую солому, пчёлы вымрут, коров будет негде пасти, а красивые реки превратятся в безрыбную пустыню. Такие примеры уже есть, и такое будущее готовит для нашего села и для нашей страны Зеленский с его политикой продажи земли иностранцам», – резюмировал радикал.
Спасибо!
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