19.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Ляшко разразился дежурной истерикой

Украинское правительство по требованию МВФ продолжает поднимать цены на газ, оправдываясь мифической «рыночной стоимостью».

Об этом во время сегодняшнего заседания Верховной Рады заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ляшко подчеркнул, что рост цен на газ – ключевой момент, который волнует украинцев и потребовал от правительства объяснить необходимость повышения стоимости до 11 тысяч гривен за 1000 кубометров.

«Когда поднимали до семи, восьми, девяти тысяч гривен за 1000 кубов, так же рассказывали о том, что должна быть рыночная цена. Сколько ещё нужно поднимать цену, чтобы наконец остановиться? Себестоимость украинского газа полторы-две тысячи гривен за тысячу кубов. С учётом рентабельности и транспортных затрат, максимум три с половиной – четыре. Почему – одиннадцать? Откуда цифра? Где людям взять деньги? Когда правительство будет поднимать зарплаты и пенсии? В меморандуме МВФ написано – продажа земли, повышение цен на газ, и запрет на повышение зарплат и пенсий», – заявил Ляшко.

«Четыре миллиона людей живут на минимальной зарплате, миллионы пенсионеров – на минимальную пенсию 1500 гривен. Мы требуем от правительства не тянуть с повышением выплат до осени, а сделать это сейчас. И не поднимать цены на газ, а проводить политику повышения добычи украинского газа, чтобы не покупать его извне. Больше собственного газа, энергомодернизация вместо субсидий!», – призвал «радикал».

Также он обратился к главе «Нафтогаза» Коболеву.

«Вы получили 10 миллионов евро премии по Стокгольмскому арбитражу, откуда Украина до сих пор не получила ни копейки. Более того, решение арбитража остановлено. Пан Коболев, я требую от вас и ваших чиновников вернуть 20 миллионов евро, которые вы уже получили за решение, которое ещё не выполняется. Вы не имели права получать эти деньги. Вернуть эти деньги украинцам и направить на понижение цен на газ и стоимости коммунальных платежей», – потребовал Ляшко.