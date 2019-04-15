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15.04.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Ляшко сообщил о новых потерях ВСУ в Донбассе

В больнице от пулевого ранения в голову скончался военный медик  ВСУ Николай Волков (позывной «Смурфик») из Мариуполя.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Героический парень трое суток боролся за жизнь. Николаю было всего 19 лет, когда он прошел обучение и уехал на фронт парамедиком в составе «Госпитальеров», – написал он.

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