Ляшко спровоцировал позорную драку

16.11.2018, Днепропетровск, Анастасия Самойлова

Жители города Каменки Днепропетровской области устроили драку во время раздачи подарков от «Радикальной партии Олега Ляшко».

Соответствующее видео у себя в блоге разместил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди, доведённые до крайней степени нищеты, готовы друг друга поубивать, даже не замечая вокруг себя детей, за подачки от одной из политических партий, которые, представляя действующую власть, и привели народ к такому бедственному состоянию войны, коллапсу», – написал он.

Экс-депутат подчеркнул, что таким образом ляшковцы пытаются купить себе поддержку населения.

«Вот почему Украина живет плохо, потому что совесть и голоса избирателей продают за пайки. Люди прекратили думать, что за нечестными деньгами скрывается очень большое зло. Украина сегодня – это не Европа, это хуже, чем в Африке. Даже в самых бедных африканских странах, где люди умирают от голода и жажды, люди себя так не ведут», – пояснил он.

«Украинцы, знайте, Ляшко есть не только пособник убийц, он и сам убийца, и есть соучастник развала нашей страны. Его и всех остальных членов банды неминуемо ждет неотвратимое и жестокое наказание. Люди ему не простят своего горя» – отметил Журавко.