Ляшко требует спасти разваливающуюся Украину – иначе кому он будет нужен

20.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина планомерно движется к развалу, в этом уверены уже больше половины населения.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Не сумевший пройти в новый состав парламента Ляшко призвал оппозиционных президенту Владимиру Зеленскому политиков объединиться, чтобы «сохранить страну».

«Люди переживают, что идет все к развалу страны. Они абсолютно это правильно чувствуют и переживают. Потому что та политика, которая сегодня происходит в стране, она ведет ее к развалу.

Если вы посмотрите последнюю социологию Киевского международного института социологии, 51% украинцев считают, что страна накануне развала», – сообщил Ляшко.

«Нужно создавать широкий, демократический объединенный фронт для того, чтобы остановить ту политику, которая ведет страну к развалу», – призвал он.

«Ключевое задание – сохранить страну», – объявил Ляшко – активный участник Евромайдана, подстрекатель гражданской войны и участник карательной операции против Донбасса.