Ляшко в Раде: “Бардак, беспредел! Убийц отпускают!”

18.12.2018, Киев, Игорь Петров

На Украине царят воровство, беззаконие и взяточничество, суды отпускают убийц, а украинская власть это покрывает, делая вид, что ничего не замечает.

Об этом во время сегодняшнего заседания Верховной Рады заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В стране полный бардак и беспредел! Никто на Украине не защищён, людей грабят, бабушки выходят из магазина с пакетом молока, нападают бандиты, выдирают тот пакет из рук. Лезут в дома, не смотря даже, кто там живёт – простой человек, не простой, полный беспредел! Где власть, я спрашиваю? Вот вы сидите все довольные, на кого не посмотришь – всем хорошо живётся, идите к народу посмотрите», – упрекнул коллег нардеп.

Ляшко рассказал, что недавно был на Сумщине, где агрофирма «Надежда» годами не может получить государственные акты на землю.

«Потому что положили глаз на несколько тысяч гектар, которое это хозяйство обрабатывает, и местный кадастр хочет раздербанить эту землю, и все знают, что берут взятки. Где власть? Если все знают – в Роменском районе мне говорят, что в кадастре все берут взятки, в Липоводолинском районе – берут взятки. Так где власть, если все знают, что берут взятки и взяточника не сажают? Почему люди годами не могут оформить землю? Почему никто не защищает простых украинцев? Где обещанная Порошено судебная реформа? Вот вам и результаты судебной реформы!» – сетовал Ляшко.

«Черкасский суд недавно выпустил убийцу журналиста, заказчика, аналогичное решение принял Кировоградский суд! Полицейские задержали, спасибо им, а реформированный Порошенком суд – выпустил. Вот вам и все результаты реформ!» – добавил Олег Ляшко.