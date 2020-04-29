Ляшко закарантинил в бетон собственность скандального соратника Зеленского

29.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на карантин, дорогой киевский ресторан «Велюр», принадлежащий депутату Верховной рады от «Слуги народа» Николаю Тищенко, продолжает работать и обслуживать парламентариев, бизнесменов, и прочую столичную «элиту».

Соответствующую видеозапись опубликовали в эфире YouTube-канала «Наши деньги», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете видно, как заведение посещают многие украинские чиновники, бизнесмены и депутаты. Правда, сами клиенты всё отрицают и говорят, что «в ресторанах давно не были».

В связи с этим, скандально известный украинский политик Олег Ляшко и его соратники сегодня замуровали главный вход в ресторан. Соответствующую видеозапись одиозный политик опубликовал в своём Telegram-канале.

«Миллионы людей из-за карантина потеряли работу, а эти «слуги», которые называют себя «слугами народа», а на самом деле они слуги своей жадности и денег, открывают для себя это дорогое гламурное говно. которое называется «Велюр», чтобы приходить сюда жрать и покупать чай по 500 гривен за чашку.

Фермеры не могут продать по три копейки огурцы, и не могут свою семью прокормить. А эта сволота, которая называет себя «слугами», жируют, потому что считают всех украинцев за лохов – все должны сидеть на карантине, голодать, а они себе эти гламурные дорогие рестораны открывают и жируют.

Поэтому карантин так карантин, для всех. А то вчера пришла полиция, и типа никто тут не работает – фактически, покрывают этих шлюх», – прокомментировал Ляшко.

В свою очередь, одесский журналист Юрий Ткачёв считает, что Олег Ляшко пошёл на подобный шаг не из благих побуждений, а чтобы сместить Николая Тищенко с весьма хлебной должности главы штаба партии «Слуга народа».

«А вообще – ну все же понимают, да, что вся эта срачка-драчка вокруг Тищенко, который то аварию на АЭС «праздником» назовёт, то девушке-инстаблогеру нагрубит (или не он, а то ли Джокер, то ли Вова Петров от его имени), то история с открытым в карантин рестораном всплывёт – на самом деле всё это для того, чтобы убрать Тищенко с поста главы штаба – «Слуги народа» по местным выборам в Киеве?

Ведь именно глава этого штаба будет, среди прочего, составлять список кандидатов в депутаты от «Слуги народа». Место в списке, насколько мне известно, обычно стоило порядка 100 тысяч. 120 мест в списке, да по 100 тысяч – нормальная такая цифра получается! Даже если считать, что не 120, а проходная часть, т.е. где-то 30. И даже если считать, что самому главе штаба достанется только половина (надо же и с партийным начальством рассчитаться), всё равно получается очень и очень некисло.

Конечно, Тищенко, судя по тому, что я вижу и читаю, мудак. Но не вижу особой разницы, будет ли стричь кандидатов в депутаты в Киеве этот мудак или какой-нибудь другой упырь. Короче, болею за обе команды. Продолжайте», – написал Ткачёв в соцсети.

Однако позже выяснилось, что Олег Ляшко замуровал вовсе не главный вход в ресторан, а вход на летнюю террасу, который и так был закрыт, а само заведение продолжает спокойно работать. Об этом в своём Telegram-канале сообщил прибывший на место событий экс-депутат и бывший пресс-секретарь «Правого сектора» Борислав Береза.

«Это не вход закрыт, а открытая терасса. Это была пиар-акция, осталось только понять – для кого. Что ж забыли этот вход тоже замуровать? Или, может, цель была другая? Видимо, интерес был именно в шоу, а не в том, чтобы закрыть по-настоящему», – сказал Береза.

Сам же Ляшко сообщил, что киевская полиция возбудила уголовное дело за его выходку.

«Полиция возбудила уголовное дело за замуровывание гламурного ресторана Коли-котлеты, который незаконно работает в карантин. Может бы реформированная полиция наконец оштрафовала «слугу», для которого закон не писан. Зеленое прожорливое быдло над законом?», – возмутился Ляшко.