Ляшко захотел украинскую независимость на немецких штыках

03.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина может выйти на уровень экономического развития Германии и быть с немцами стратегическими партнерами против Москвы.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ляшко вспомнил, как в начале ХХ века Германия поддерживала сепаратистские настроения Киева по отношению к российскому государству и посчитал Берлин самым мощным сторонником гарантом независимости.

«Украина ничем не отличается от Германии. Более того, я считаю, что при правильном подходе, при правильной экономической политике Украина может быть на уровне экономического развития Германии. Потому что мы имеем лучшие позиции в Европе. Это вообще ужас, когда такая страна с такими потенциальными возможностями живет как на барахолке, на свалке. Это ужас, просто катастрофа», – сказал политик.

Также он попытался объяснить, почему считает сопоставимыми потенциалы Украины и Германии.

«Потому что у нас в принципе одинаковые образовательные позиции. Более того, Германия и Украина, я считаю, могут быть стратегическими союзниками в Европе. Ось Киев-Берлин – это самый мощный союз, который может быть в Европе и с которым будут все считаться. Ради того, чтобы спасти Европу от российской агрессии, должна быть другая спайка, ось, стратегические отношения между Берлином и Киевом. Вспомните, в начале ХХ столетия немцы поддержали украинскую независимость, у нас была независимость. Как только немцы ушли, мы ее потеряли», – заявил Ляшко.

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