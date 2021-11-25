Ляшко: Зеленский готовится ввести военное положение с 1 декабря

25.11.2021  09:24 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность ввести военное положение в стране решением СНБО в первый день зимы.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады и лидер Радикальной партии Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность ввести военное положение в стране решением СНБО в...

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По словам Ляшко, это нужно Зеленскому, чтобы ввести тотальную цензуру и ограничить граждан в конституционных правах.

«Ради удержания власти Зеленский и его окружение готовы на все что угодно. В том числе, на введение военного положения по политическим мотивам. Они делают все то же самое, что когда-то делала предыдущая власть, когда тогдашний президент внес закон о военном положении исключительно по одной причине – чтобы принести президентские выборы. И все. По моей информации, Зеленский планирует на СНБО 1 декабря ввести военное положение в Украине на два месяца. Делается это с одной целью – контроль за СМИ. Потому что военное положение – это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан. В том числе, на свободу слова, на собственность, на демократические митинги, на любые публичные мероприятия», – сказал политик.

Он утверждает, что ему известно о рассмотрении такого варианта.

«Потому что сегодня люди собираются и протестуют по государственной измене, по слитой операции «вагнергейт», люди ходят на эфиры и высказывают свою позицию об экономической политике власти, о международной политике власти. Введение военного положения дает возможность власти взять под контроль СМИ, запретить массовые акции протеста граждан, ограничить конституционные права граждан, ограничить их право владения, распоряжения и управления своей частной собственностью», – заявил Ляшко.

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