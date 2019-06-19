Ляшко: Зеленский не сумел поставить Макрона на место

19.06.2019, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский должен был отреагировать, но не сделал этого, на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости возвращения прав делегации России в ПАСЕ.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Результаты этого визита провальные. Все видят, что Зеленский просто не на своем месте. Он говорит о вещах, в которых сам не разбирается. Нет реакции и позиции по важным вещам.

Например, Макрон заявил Зеленскому что Франция – за то, чтобы вернуть российскую делегацию в ПАСЕ, откуда она была исключена 4 года назад за агрессию против Украины и Крым. Прошло четыре года, россияне не выполнили ни одной резолюции ПАСЕ. Немцы и французы, мотивируя это тем, чтобы не оставлять россиян без возможности обращения в Европейский суд по правам человека, поддерживают необходимость возвращения российской делегации в ПАСЕ.

На самом деле, причина банальна – деньги. Россия задолжала Совету Европы 60 млн евро, немцы и французы не хотят платить за Россию, и поэтому они меняют принципы на деньги.

Макрон прямым текстом рассказывает, что они возвращают российскую делегацию. Где реакция Зеленского? Где его позиция? Где хоть попытка остановить этот реванш? Ничего не было сказано», – сокрушается Ляшко.